Hatom已經建立了一個完整的生態系統，致力於在MultiversX上促進DeFi的發展，提供一系列旨在塑造DeFi格局的產品，包括借貸協議、流動盯盤、原生穩定幣以及借貸即服務等。Hatom的生態系統致力於爲用戶提供安全、透明和用戶友好的DeFi服務，同時強調MultiversX區塊鏈的可擴展性和安全性。