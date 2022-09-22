HI正在利用區塊鏈技術來建立由社區驅動的服務。HI的成員是這個生態系統的主要利益相關者，該企業致力於將成員價值最大化--而不是利潤。他們的第一個產品是一個數字錢包，通過社交信使爲會員提供最無縫的支付體驗。