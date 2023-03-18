HEX 是一種新型加密貨幣，它利用其等待證明 (PoWa) 協議，允許 HEX 持有者通過將其代幣押在 HEX 智能合約中來賺取投資利息。雖然 HEX 是一種 ERC-20 代幣，但它在公司網站上被稱為代幣。作為 ERC-20 令牌，HEX 可以存儲在任何與以太坊兼容的錢包中，例如 MetaMask。