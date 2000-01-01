HENLO

Henlo 是由 Berachain 最大的邪教組織 The Honey Jar 孵化的 memecoin。它沒有任何實用性，但被廣泛地整合到整個 Berachain 生態系統中。 Henlo 不僅僅是一個 memecoin；它是貝拉鏈新文化浪潮的心跳。 Henlo 與 Berachain 革命性的流動性證明共識模型相結合，將每一次笑聲、每一個迷因和每一筆交易都變成鏈的區塊獎勵的一部分，讓樂趣成為生態系統成長的內在因素。

幣種名稱HENLO

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量100,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BERACHAIN

簡介Henlo 是由 Berachain 最大的邪教組織 The Honey Jar 孵化的 memecoin。它沒有任何實用性，但被廣泛地整合到整個 Berachain 生態系統中。 Henlo 不僅僅是一個 memecoin；它是貝拉鏈新文化浪潮的心跳。 Henlo 與 Berachain 革命性的流動性證明共識模型相結合，將每一次笑聲、每一個迷因和每一筆交易都變成鏈的區塊獎勵的一部分，讓樂趣成為生態系統成長的內在因素。

所屬板塊

社媒

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