Henlo 是由 Berachain 最大的邪教組織 The Honey Jar 孵化的 memecoin。它沒有任何實用性，但被廣泛地整合到整個 Berachain 生態系統中。 Henlo 不僅僅是一個 memecoin；它是貝拉鏈新文化浪潮的心跳。 Henlo 與 Berachain 革命性的流動性證明共識模型相結合，將每一次笑聲、每一個迷因和每一筆交易都變成鏈的區塊獎勵的一部分，讓樂趣成為生態系統成長的內在因素。
幣種名稱HENLO
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量100,000,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈BERACHAIN
簡介Henlo 是由 Berachain 最大的邪教組織 The Honey Jar 孵化的 memecoin。它沒有任何實用性，但被廣泛地整合到整個 Berachain 生態系統中。 Henlo 不僅僅是一個 memecoin；它是貝拉鏈新文化浪潮的心跳。 Henlo 與 Berachain 革命性的流動性證明共識模型相結合，將每一次笑聲、每一個迷因和每一筆交易都變成鏈的區塊獎勵的一部分，讓樂趣成為生態系統成長的內在因素。
所屬板塊
社媒
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