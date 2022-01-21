Hector Network 正在爲富有遠見的未來開發一個廣闊的 web 3 生態系統。該生態系統的基礎建立在HEC 實用代幣和 TOR 穩定幣的功能、可訪問性和社區性。連同他們不斷地增長的合作伙伴名單，Hector Network 正在擴展跨鏈並致力於大規模採用。