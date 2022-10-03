Xeno是壹個聚焦於PvP和Crooz的GameFi項目。上市公司Crooz作為壹家日本電子商務巨頭和遊戲開發商為人熟知，也重度參與了HUNTER x HUNTER等全球知名動漫應用程序開發。 XENO是壹款基礎性戰術PvP遊戲，同時又加入了GameFi和Esports的精髓，持有NFT角色的玩家可以通過玩遊戲獲得代幣和NFT，也可以通過應用內置錢包和市場實時交易NFT。