STEPN 是一款具有有趣社交元素和遊戲化設計的 Web3 運行應用程序。配備 NFT Sneakers 的用戶——在戶外散步、慢跑或跑步以賺取 GST，可用於升級和鑄造新的 Sneakers。 玩家可以選擇在應用內市場上出租或出售他們的 NFT 運動鞋；用戶的 GST 收入存儲在內置 Swap 功能的應用內錢包中。