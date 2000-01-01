GRAMPUS

GRAM 生態系統是全球休閒遊戲開發商 GRAMPUS 的 Web3 遊戲生態系統。它成立的目的是透過區塊鏈和人工智慧技術創造引人入勝、身臨其境的遊戲體驗，引起玩家和遊戲工作室的共鳴。 其主要項目之一是《Norma in Metaland》，這是《烹飪冒險》的 Web3 重啟版，《烹飪冒險》是一款全球熱門遊戲，擁有超過 3,300 萬名玩家。這款遊戲將基於區塊鏈的所有權和遊戲機制帶入了深受喜愛的烹飪模擬遊戲類型。另一項旗艦計畫《Juicy Adventure》是一款休閒射擊遊戲，故事背景設定在一個異想天開的世界，一台巨大的攪拌機撞進了一個動物村，引入了獨特的遊戲機制和對休閒多人遊戲體驗的新鮮詮釋。 GRAM 生態系統旨在透過建立由 Web3 技術支援的永續遊戲環境來超越傳統遊戲出版。

幣種名稱GRAMPUS

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量1,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BASE

簡介GRAM 生態系統是全球休閒遊戲開發商 GRAMPUS 的 Web3 遊戲生態系統。它成立的目的是透過區塊鏈和人工智慧技術創造引人入勝、身臨其境的遊戲體驗，引起玩家和遊戲工作室的共鳴。 其主要項目之一是《Norma in Metaland》，這是《烹飪冒險》的 Web3 重啟版，《烹飪冒險》是一款全球熱門遊戲，擁有超過 3,300 萬名玩家。這款遊戲將基於區塊鏈的所有權和遊戲機制帶入了深受喜愛的烹飪模擬遊戲類型。另一項旗艦計畫《Juicy Adventure》是一款休閒射擊遊戲，故事背景設定在一個異想天開的世界，一台巨大的攪拌機撞進了一個動物村，引入了獨特的遊戲機制和對休閒多人遊戲體驗的新鮮詮釋。 GRAM 生態系統旨在透過建立由 Web3 技術支援的永續遊戲環境來超越傳統遊戲出版。

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