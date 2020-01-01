Camelot 是一個基於 Arbitrum 的以生態系統為中心和社區驅動的 DEX。 Camelot 已被構建為一種高效且可定制的協議，允許構建者和用戶利用我們的定制基礎設施來實現深度、可持續和適應性強的流動性。 Camelot 超越了 DEX 的傳統設計，專注於提供一種優先考慮可組合性的定制方法。