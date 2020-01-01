Harry Gorilla 不僅僅是一種加密貨幣。 這是一個社區驅動的項目，旨在對世界產生積極影響，同時也帶來樂趣。 受流行的藍色大猩猩 Telegram 貼紙的啟發，Harry Gorilla 是一種有目的的模因硬幣。 Harry Gorilla 的核心是對慈善捐贈的承諾。 所有交易費用的一部分將捐贈給社區選擇的慈善組織輪流名單。 這意味著通過簡單地持有或交易 Harry Gorilla，您也在為有意義的事業做出貢獻。