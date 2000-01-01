$GOONC 是一種基於「gooning」文化現象所衍生的迷因代幣，疑似由與 @OpenAI 有關的開發者 @basedalexandoor 透過 @launchcoin 發行。該幣名稱來自「gooning」一詞，原意指人們在長時間進行某種沉迷行為（如刷短視頻、打遊戲）時進入一種恍惚、專注、甚至近似出神的狀態，特別受 Z 世代中帶有自嘲意味的用法青睞。
幣種名稱GOONC
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量1,000,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈SOL
簡介$GOONC 是一種基於「gooning」文化現象所衍生的迷因代幣，疑似由與 @OpenAI 有關的開發者 @basedalexandoor 透過 @launchcoin 發行。該幣名稱來自「gooning」一詞，原意指人們在長時間進行某種沉迷行為（如刷短視頻、打遊戲）時進入一種恍惚、專注、甚至近似出神的狀態，特別受 Z 世代中帶有自嘲意味的用法青睞。
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