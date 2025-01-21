GOHOME

一種正在翻轉比特幣的 meme 幣（使 1 $GOHOME 的價格高於 1 $BTC 的價格）。靈感來自 WhiteHouse.gov/es 404 頁面，其中有“GO HOME”按鈕。我們讓那些錯過比特幣 100 美元的人透過 GOHOME 致富。我們相信，我們有不可剝奪的權利向不受歡迎的入侵者告知$GOHOME。

幣種名稱GOHOME

排名No.278

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量9,999,895.37

總供應量10,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價368.820720950202,2025-03-14

最低價0.002123814255824909,2025-01-21

所屬公鏈SOL

簡介一種正在翻轉比特幣的 meme 幣（使 1 $GOHOME 的價格高於 1 $BTC 的價格）。靈感來自 WhiteHouse.gov/es 404 頁面，其中有“GO HOME”按鈕。我們讓那些錯過比特幣 100 美元的人透過 GOHOME 致富。我們相信，我們有不可剝奪的權利向不受歡迎的入侵者告知$GOHOME。

所屬板塊

社媒

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