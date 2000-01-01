Guild of Guardians是一款基於 Immutable X 以太坊 Layer-2 擴充解決方案的行動端多人角色扮演遊戲。與其他 GameFi 遊戲一樣，遊戲內資產以非同質化代幣 (NFT) 表示，玩家完成各種目標即可獲得獎勵。Guild of Guardians的原生貨幣為 GOG。它使玩家能夠參與遊戲的治理，並支持其「邊玩邊賺」功能。
幣種名稱GOG
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量1,000,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈ETH
簡介Guild of Guardians是一款基於 Immutable X 以太坊 Layer-2 擴充解決方案的行動端多人角色扮演遊戲。與其他 GameFi 遊戲一樣，遊戲內資產以非同質化代幣 (NFT) 表示，玩家完成各種目標即可獲得獎勵。Guild of Guardians的原生貨幣為 GOG。它使玩家能夠參與遊戲的治理，並支持其「邊玩邊賺」功能。
所屬板塊
社媒
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