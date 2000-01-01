GOG

Guild of Guardians是一款基於 Immutable X 以太坊 Layer-2 擴充解決方案的行動端多人角色扮演遊戲。與其他 GameFi 遊戲一樣，遊戲內資產以非同質化代幣 (NFT) 表示，玩家完成各種目標即可獲得獎勵。Guild of Guardians的原生貨幣為 GOG。它使玩家能夠參與遊戲的治理，並支持其「邊玩邊賺」功能。

幣種名稱GOG

排名No.

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交易額/市值（24小時）0

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總供應量1,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈ETH

簡介Guild of Guardians是一款基於 Immutable X 以太坊 Layer-2 擴充解決方案的行動端多人角色扮演遊戲。與其他 GameFi 遊戲一樣，遊戲內資產以非同質化代幣 (NFT) 表示，玩家完成各種目標即可獲得獎勵。Guild of Guardians的原生貨幣為 GOG。它使玩家能夠參與遊戲的治理，並支持其「邊玩邊賺」功能。

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