$GLONK 是一款以 Ricky Gervais 创作的《Flanimals》中的绿色爬行动物为灵感的迷因代币，象徵“躺平”與“虛無主義”的生活態度。其核心訊息是：”什麼都不做，也是一種選擇“。因 Bonk 與 Pump 團隊成員 Alon 和 TOM 在不同平台正面競爭，加上創始人親自發聲，$GLONK 引發了市場關注與討論熱度。
幣種名稱GLONK
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈SOL
簡介$GLONK 是一款以 Ricky Gervais 创作的《Flanimals》中的绿色爬行动物为灵感的迷因代币，象徵“躺平”與“虛無主義”的生活態度。其核心訊息是：”什麼都不做，也是一種選擇“。因 Bonk 與 Pump 團隊成員 Alon 和 TOM 在不同平台正面競爭，加上創始人親自發聲，$GLONK 引發了市場關注與討論熱度。
所屬板塊
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 提供，不作爲投資決策參考。