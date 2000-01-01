GLONK

$GLONK 是一款以 Ricky Gervais 创作的《Flanimals》中的绿色爬行动物为灵感的迷因代币，象徵“躺平”與“虛無主義”的生活態度。其核心訊息是：”什麼都不做，也是一種選擇“。因 Bonk 與 Pump 團隊成員 Alon 和 TOM 在不同平台正面競爭，加上創始人親自發聲，$GLONK 引發了市場關注與討論熱度。

幣種名稱GLONK

排名No.

市值$0.00

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市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈SOL

簡介$GLONK 是一款以 Ricky Gervais 创作的《Flanimals》中的绿色爬行动物为灵感的迷因代币，象徵“躺平”與“虛無主義”的生活態度。其核心訊息是：”什麼都不做，也是一種選擇“。因 Bonk 與 Pump 團隊成員 Alon 和 TOM 在不同平台正面競爭，加上創始人親自發聲，$GLONK 引發了市場關注與討論熱度。

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