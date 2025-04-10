KALP Network 正在重新定義區塊鏈創新，構建全球首個許可式跨鏈生態系統。該生態系統專為政府、企業和機構設計，旨在建立符合監管要求的數位公共基礎設施（DPI）。KALP Network 結合了公共區塊鏈的透明度和許可網路的靈活性，確保受監管行業的合規性、可擴展性與安全性。
幣種名稱GINI
排名No.3687
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0.00%
流通供應量0
最大供應量2,000,000,000
總供應量2,000,000,000
流通率0%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.05587398083535845,2025-04-10
最低價0.04111852227447726,2025-04-28
所屬公鏈MATIC
簡介KALP Network 正在重新定義區塊鏈創新，構建全球首個許可式跨鏈生態系統。該生態系統專為政府、企業和機構設計，旨在建立符合監管要求的數位公共基礎設施（DPI）。KALP Network 結合了公共區塊鏈的透明度和許可網路的靈活性，確保受監管行業的合規性、可擴展性與安全性。
所屬板塊
社媒
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