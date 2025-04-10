GINI

KALP Network 正在重新定義區塊鏈創新，構建全球首個許可式跨鏈生態系統。該生態系統專為政府、企業和機構設計，旨在建立符合監管要求的數位公共基礎設施（DPI）。KALP Network 結合了公共區塊鏈的透明度和許可網路的靈活性，確保受監管行業的合規性、可擴展性與安全性。

幣種名稱GINI

排名No.3687

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量2,000,000,000

總供應量2,000,000,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.05587398083535845,2025-04-10

最低價0.04111852227447726,2025-04-28

所屬公鏈MATIC

簡介KALP Network 正在重新定義區塊鏈創新，構建全球首個許可式跨鏈生態系統。該生態系統專為政府、企業和機構設計，旨在建立符合監管要求的數位公共基礎設施（DPI）。KALP Network 結合了公共區塊鏈的透明度和許可網路的靈活性，確保受監管行業的合規性、可擴展性與安全性。

所屬板塊

社媒

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