Grizzly.fi 是幣安智能鏈上的流動性聚合器，它使每個人都可以使用 DeFi，並為其用戶的加密資產產生可預測的收入。 Grizzly Honey 代幣沒有最大供應量，只有在用戶使用 Grizzly.fi 時才會鑄造。 通過這種方式，它確保了可持續的通貨膨脹，同時確保能夠始終獎勵其用戶。 Grizzly.fi 旨在成為流動性挖礦的中心，並不斷增加新的策略來產生收益。