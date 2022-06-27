Golden Goal（GDG）是一個區塊鏈足球平台，球迷可以在其中參與足球運動員和俱樂部的決策。 GDG也是平台的主要幣種。借助 GDG，用戶可以對足球運動員和俱樂部的決策進行投票、向球員和俱樂部捐款、購買 NFT、購物、支付要租用的足球比賽費用、參與足球虛擬世界等等。