市場
幣幣交易
HOT
合約交易
M-Day 合約專場
熱門搜索
熱點活動
交易
Mobile
請掃描下載MEXC APP，享受流暢的交易體驗
無法下載？
Windows客戶端
查看更多
GDCC
GDCC/USDT
--
--
--
24h 最高價
0.000
24h 最低價
0.000
24h 成交量 (GDCC)
0.00
24h 成交額 (USDT)
0.00
24h 最高價
0.000
24h 最低價
0.000
24h 成交量 (GDCC)
0.00
24h 成交額 (USDT)
0.00
k線
通證信息
Loading..
基礎版
TradingView
深度圖
GDCC
Global Digital Cluster Coin 是一種迎合 web3.0 服務和社區驅動技術的新時代協議，允許用戶構建自己的 dApp，並充當數字資產、國際支付和應用程序的樞紐。
概況
幣種名稱
GDCC
發行時間
--
相關鏈接
白皮書
官網
區塊查詢
發行價格
--
發行總量
7,000,000
委託訂單
0.001
0.001
0.01
0.1
1
價格(USDT)
(GDCC)
(USDT)
0.000
≈
$
0.00
最新成交
數量()
價格()
數量
()
時間
幣幣交易
5X-X 合約交易
幣幣交易
5X-X 合約交易
Maker
0.00%
/ Taker
0.00%
HOT
買入GDCC
賣出GDCC
限價
市價
劃轉
可用
--
USDT
買入價
USDT
買入量
GDCC
成交額
USDT
買入GDCC
可用
--
GDCC
賣出價
USDT
賣出量
GDCC
成交額
USDT
賣出GDCC
當前委託
(0)
歷史委託
歷史成交
當前持倉（0）
當前委託
(0)
歷史委託
歷史成交
當前持倉（0）
隱藏其他交易對
交易對
時間
類型
方向
全部
買
賣
價格
訂單數量
委託金額
完成度
觸發條件
全部撤單
全部
限價委託
限價止盈止損
只做Maker
網絡穩定
API 文檔
API 文檔
媒體社群
提交工單
提交工單
在線客服
在線客服
Loading...