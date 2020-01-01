GARI 正在為短視頻內容創作者提供社交代幣。GARI 代幣為 Chingari App 用戶提供了通往區塊鏈空間的門戶。目標是讓 Chingari 應用程序上的創建者和觀眾都能夠使用技術工具直接相互交互，並允許 Chingari 應用程序上的所有用戶參與影響 GARI 代幣的社會經濟的長期方向。 GARI 代幣與 Chingari 應用程序互聯，為 Chingari 應用程序用戶打開了更廣闊的區塊鏈世界，他們可以直接控製自己的資產，並可以使用他們的代幣與交易對手連接和交易，進行治理投票，並促進平臺參與和用戶群增長.。