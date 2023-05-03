Affyn 是一家總部位於新加坡的公司，使用區塊鏈技術開發具有集成地理定位和增強現實功能的手機遊戲。 Affyn 開創了具有可持續發展的“玩即賺”經濟的遊戲模式，在這種模式下，在虛擬世界中獲得的獎勵也可以在現實世界中使用。