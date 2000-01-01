FUTBOL

0xFútbol 是為全球 40 億足球迷打造的新一代生態系。它將遊戲、現實世界資產、DeFi 以及其他與足球相關的創新技術整合成一個統一的綜合經濟體。透過 MetaSoccer、Wonderkid、Fútbol PM 和 FútbolPad 等產品，0xFútbol 改變了球迷與這項運動的互動方式，提供真正的所有權、獎勵和參與感。 $FUTBOL 代幣賦能整個生態系統，使球迷能夠從被動的觀眾轉變為未來足球的積極利益相關者。

幣種名稱FUTBOL

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歷史最高價,

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簡介0xFútbol 是為全球 40 億足球迷打造的新一代生態系。它將遊戲、現實世界資產、DeFi 以及其他與足球相關的創新技術整合成一個統一的綜合經濟體。透過 MetaSoccer、Wonderkid、Fútbol PM 和 FútbolPad 等產品，0xFútbol 改變了球迷與這項運動的互動方式，提供真正的所有權、獎勵和參與感。 $FUTBOL 代幣賦能整個生態系統，使球迷能夠從被動的觀眾轉變為未來足球的積極利益相關者。

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