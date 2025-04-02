FULA

Functionland 的網路正在徹底改變價值 6,500 億美元以上的 AI 基礎設施和雲端儲存市場，將與中央資料中心相關的間接成本削減 60%。透過利用未使用的運算資源，Functionland 提供了一個去中心化、經濟高效的解決方案，具有無與倫比的使用者控制和隱私。透過連接 Web2 和 Web3，我們正在建立首個資料物流平台，為儲存和運算的未來提供動力。

幣種名稱FULA

排名No.4884

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量2,000,000,000

總供應量2,000,000,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.009157296776226667,2025-04-02

最低價0.003466358781102183,2025-05-21

所屬公鏈BASE

簡介Functionland 的網路正在徹底改變價值 6,500 億美元以上的 AI 基礎設施和雲端儲存市場，將與中央資料中心相關的間接成本削減 60%。透過利用未使用的運算資源，Functionland 提供了一個去中心化、經濟高效的解決方案，具有無與倫比的使用者控制和隱私。透過連接 Web2 和 Web3，我們正在建立首個資料物流平台，為儲存和運算的未來提供動力。

所屬板塊

社媒

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