FORM1

Form 是尖端的第 2 層區塊鏈，旨在將社交參與與去中心化金融無縫融合。 Form 區塊鏈透過 FORM 和 Form 積分激勵社交結合曲線應用，如啟動板和 AI 代理，同時發展 SocialFi 類別。 Form 是一個單一用途的生態系統，旨在去中心化 SocialFi 資產類別。

幣種名稱FORM1

排名No.3740

市值$0,00

完全稀釋市值$0,00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0,00%

流通供應量0

最大供應量5 000 000 000

總供應量5 000 000 000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.006162330908557581,2025-03-23

最低價0.000075767166556216,2025-05-22

所屬公鏈ETH

簡介Form 是尖端的第 2 層區塊鏈，旨在將社交參與與去中心化金融無縫融合。 Form 區塊鏈透過 FORM 和 Form 積分激勵社交結合曲線應用，如啟動板和 AI 代理，同時發展 SocialFi 類別。 Form 是一個單一用途的生態系統，旨在去中心化 SocialFi 資產類別。

所屬板塊

社媒

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