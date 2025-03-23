Form 是尖端的第 2 層區塊鏈，旨在將社交參與與去中心化金融無縫融合。 Form 區塊鏈透過 FORM 和 Form 積分激勵社交結合曲線應用，如啟動板和 AI 代理，同時發展 SocialFi 類別。 Form 是一個單一用途的生態系統，旨在去中心化 SocialFi 資產類別。
幣種名稱FORM1
排名No.3740
市值$0,00
完全稀釋市值$0,00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0,00%
流通供應量0
最大供應量5 000 000 000
總供應量5 000 000 000
流通率0%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.006162330908557581,2025-03-23
最低價0.000075767166556216,2025-05-22
所屬公鏈ETH
簡介Form 是尖端的第 2 層區塊鏈，旨在將社交參與與去中心化金融無縫融合。 Form 區塊鏈透過 FORM 和 Form 積分激勵社交結合曲線應用，如啟動板和 AI 代理，同時發展 SocialFi 類別。 Form 是一個單一用途的生態系統，旨在去中心化 SocialFi 資產類別。
所屬板塊
社媒
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