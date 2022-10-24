FitR/Fit-er/是一個去中心化的社交健身平台，利用先進的人工智能技術，為用戶提供包括跳繩、拳擊、舞蹈、瑜伽等在內的多種運動方式，FitR的主要創新在於在線實時互動玩法 讓用戶在Web2和Web3中從未見過的與朋友和家人實時在線鍛煉。豐富的鍛煉選項和社交化的玩法大大提升了用戶在FitR平台上的活躍度和體驗，增加了他們與其他人分享FitR的興趣。 他們的朋友和家人。