FishWar 是一款具有角色扮演功能的 AI 遊戲，玩家可以在後世界末日的海洋中戰鬥，並透過戰略遊戲贏得獎勵：免費遊戲、冒險和競技場模式、旋轉和尋蛋、獨家 NFT 和遊戲內物品。
用戶現在可以深入了解 FISHWAR AI 代理。 AI代理完成遊戲中的所有任務。玩家可以與人工智慧進行互動，這是一種為遊戲中有意義的動態對話而構建的先進人工智慧系統。
幣種名稱FISHW
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量57,076,697,777
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈SEIEVM
簡介FishWar 是一款具有角色扮演功能的 AI 遊戲，玩家可以在後世界末日的海洋中戰鬥，並透過戰略遊戲贏得獎勵：免費遊戲、冒險和競技場模式、旋轉和尋蛋、獨家 NFT 和遊戲內物品。
用戶現在可以深入了解 FISHWAR AI 代理。 AI代理完成遊戲中的所有任務。玩家可以與人工智慧進行互動，這是一種為遊戲中有意義的動態對話而構建的先進人工智慧系統。
所屬板塊
社媒
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