FISHW

FishWar 是一款具有角色扮演功能的 AI 遊戲，玩家可以在後世界末日的海洋中戰鬥，並透過戰略遊戲贏得獎勵：免費遊戲、冒險和競技場模式、旋轉和尋蛋、獨家 NFT 和遊戲內物品。 用戶現在可以深入了解 FISHWAR AI 代理。 AI代理完成遊戲中的所有任務。玩家可以與人工智慧進行互動，這是一種為遊戲中有意義的動態對話而構建的先進人工智慧系統。

幣種名稱FISHW

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量57,076,697,777

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈SEIEVM

簡介FishWar 是一款具有角色扮演功能的 AI 遊戲，玩家可以在後世界末日的海洋中戰鬥，並透過戰略遊戲贏得獎勵：免費遊戲、冒險和競技場模式、旋轉和尋蛋、獨家 NFT 和遊戲內物品。 用戶現在可以深入了解 FISHWAR AI 代理。 AI代理完成遊戲中的所有任務。玩家可以與人工智慧進行互動，這是一種為遊戲中有意義的動態對話而構建的先進人工智慧系統。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 提供，不作爲投資決策參考。