FHE

Mind Network 率先推出抗量子全同態加密 (FHE) 基礎設施，透過安全資料和 AI 運算為完全加密的網路提供支援。 Mind Network 與產業領導者合作，建立 HTTPZ（零信任網際網路協定），為 Web3 和 AI 生態系統中的可信任 AI 和加密鏈上資料處理設立新標準。

幣種名稱FHE

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量249,000,000

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0.249%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BSC

簡介Mind Network 率先推出抗量子全同態加密 (FHE) 基礎設施，透過安全資料和 AI 運算為完全加密的網路提供支援。 Mind Network 與產業領導者合作，建立 HTTPZ（零信任網際網路協定），為 Web3 和 AI 生態系統中的可信任 AI 和加密鏈上資料處理設立新標準。

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