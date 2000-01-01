FCAT

Fortune Cat 是一款基於區塊鏈技術、在 Telegram 上運行的遊戲，結合了有趣的遊戲玩法與透過 TON 和 FCAT 代幣賺取收益的機會。自 2017 年以來，Idle 品牌下的傳統遊戲已顯著成長，吸引了來自全球的玩家。受到這些遊戲啟發，Fortune Cat 利用區塊鏈技術打造了一個去中心化的虛擬貓咪帝國，在這裡玩家可以飼養、交易並在充滿活力的生態系中賺取收益。

幣種名稱FCAT

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量1,200,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈TONCOIN

簡介Fortune Cat 是一款基於區塊鏈技術、在 Telegram 上運行的遊戲，結合了有趣的遊戲玩法與透過 TON 和 FCAT 代幣賺取收益的機會。自 2017 年以來，Idle 品牌下的傳統遊戲已顯著成長，吸引了來自全球的玩家。受到這些遊戲啟發，Fortune Cat 利用區塊鏈技術打造了一個去中心化的虛擬貓咪帝國，在這裡玩家可以飼養、交易並在充滿活力的生態系中賺取收益。

所屬板塊

社媒

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