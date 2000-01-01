Fortune Cat 是一款基於區塊鏈技術、在 Telegram 上運行的遊戲，結合了有趣的遊戲玩法與透過 TON 和 FCAT 代幣賺取收益的機會。自 2017 年以來，Idle 品牌下的傳統遊戲已顯著成長，吸引了來自全球的玩家。受到這些遊戲啟發，Fortune Cat 利用區塊鏈技術打造了一個去中心化的虛擬貓咪帝國，在這裡玩家可以飼養、交易並在充滿活力的生態系中賺取收益。
幣種名稱FCAT
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量1,200,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈TONCOIN
簡介Fortune Cat 是一款基於區塊鏈技術、在 Telegram 上運行的遊戲，結合了有趣的遊戲玩法與透過 TON 和 FCAT 代幣賺取收益的機會。自 2017 年以來，Idle 品牌下的傳統遊戲已顯著成長，吸引了來自全球的玩家。受到這些遊戲啟發，Fortune Cat 利用區塊鏈技術打造了一個去中心化的虛擬貓咪帝國，在這裡玩家可以飼養、交易並在充滿活力的生態系中賺取收益。
所屬板塊
社媒
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