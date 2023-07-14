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FAVR
Favor 是多個 NFT 項目聯合的關鍵代幣，連接線上線下行業，打造跨越實體行業和虛擬宇宙的生態系統，並發現多種商業模式。目標是能夠將既定的經濟體係與Web3.0經濟體係自然對接起來。
概況
幣種名稱
FAVR
發行時間
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