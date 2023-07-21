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Farmsent
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FARMS
Farmsent 是一個連接農民與買家、促進糧食安全並優先考慮小農的區塊鏈平台。 去中心化的市場記錄了流程的每一步，確保交易安全，並提高食品安全和透明度。 農民可以進入分散的市場，在那裡他們可以將產品出售給批發商。 Farmsent 負責供應鏈、質量保證、付款等，讓農民能夠專注於他們最擅長的事情：農業。
概況
幣種名稱
FARMS
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