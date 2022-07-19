fanC Token（FANC）是一個獎勵型區塊鏈項目，面向使用短視頻創作平台CELEBe的創作者和用戶。創作者和用戶可以體驗新的環境來推廣和交易 NFT 內容，分享日常時刻並獲得平台活動獎勵的服務。此外，它還提供對由影響者、元宇宙和各種基於區塊鏈的服務（例如 Watch to Earn、Staking (DeFi) 和 Governance）創建的獨家 NFT 內容的訪問。