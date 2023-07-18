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FAKT
Medifakt 將使用物聯網 + 區塊鏈 + 人工智能的組合，這些技術的組合將增強通過物聯網設備收集的數據的安全性，並將其饋送到基於 Polkadot 網絡的去中心化網絡。這將確保通過這些醫療設備收集的現實世界數據能夠解決藥物開發、支付和保險費等醫療保健成本的透明度問題。除此之外，medifakt 將致力於使用先進的機器學習功能和更安全、更合規的方式來支持患者的醫療保健結果。
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FAKT
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