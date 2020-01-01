以太坊網路進行越來越多的應用和智慧合約。 隨著資源使用量的增加，以太坊網路變得擁堵，轉帳和調用合約消耗的 GAS 费用激增。 在這種情況下，與以太坊 Express 網路類似，Layer 1 將更具競爭力和優勢。