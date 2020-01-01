Ellipsis 是一個自動化做市商 (AMM) 或交易所，與其他 AMM 解決方案相比，它允許用戶和其他去中心化協議以非常低的滑點在不同的穩定幣之間進行交易。 Ellipsis 協議允許流動性提供者通過鎖定 EPX 來增加他們的獎勵，並通過從底層協議中賺取利息來提高某些池的資本效率。