EPT

Balance 是用於社交和遊戲的下一代 AI+Web3 協議和框架，無縫整合了 AI 技術、區塊鏈技術和去中心化應用程式。透過將人工智慧代理（智慧、自適應的數位伴侶）與管理和保護網路的關鍵節點相結合，Balance 為娛樂、生產力等領域提供了高度互動、分散的生態系統。

幣種名稱EPT

排名No.825

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）1.61%

流通供應量2,442,518,929

最大供應量10,000,000,000

總供應量9,999,999,990

流通率0.2442%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.061734272639565727,2025-04-21

最低價0.007516907948050062,2025-05-08

所屬公鏈ETH

簡介Balance 是用於社交和遊戲的下一代 AI+Web3 協議和框架，無縫整合了 AI 技術、區塊鏈技術和去中心化應用程式。透過將人工智慧代理（智慧、自適應的數位伴侶）與管理和保護網路的關鍵節點相結合，Balance 為娛樂、生產力等領域提供了高度互動、分散的生態系統。

所屬板塊

社媒

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