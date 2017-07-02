EOS (Enterprise Operation System) 是由 Block.one 公司主導開發的一種全新的基於區塊鏈智能合約平臺，旨在為高性能分佈式應用提供底層區塊鏈平臺服務。EOS 專案的目標是實現一個類似操作系統的支撐分佈式應用程式的區塊鏈架構。該架構可以提供帳戶，身份認證，資料庫，非同步通信以及可在數以萬計的 CPU/GPU 集群上進行程序調度和並行運算。EOS 最終可以支持每秒執行數百萬個交易，同時普通用戶執行智能合約無需支付使用費用。EOS 代幣目前是 EOS 區塊鏈基礎設施發佈的基於以太坊的代幣，主要有三大應用場景：帶寬和日誌存儲（硬碟），計算和計算儲備（CPU），狀態存儲（RAM）。EOS主網上線後會將 ERC-20 代幣 EOS 轉換為其主鏈上的代幣。