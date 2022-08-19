Ethereum Name Service (ENS)是一個基於以太坊區塊鏈的分佈式、開放和可擴展的命名系統。MEXC 將 26 個ENS Domains NFT 分成 26,000,000 個 ENSDOMAIN指數代幣(每個 NFT含 1,000,000 個 ENSDOMAIN)。ENSDOMAIN 指數為用戶提供了以低成本交易優質藍籌 NFT 的機會。如果用戶擁有足夠大比例的指數，則可以將其指數持有量換成一個完整的ENS Domains NFT。 MEXC將根據市場需求，不定時的增加ENS Domains NFT持有量，MEXC的總持倉量不會超過該NFT總流通量的10%。持倉詳情見鏈接： https://opensea.io/zh-CN/0x7aD463AC50d7E324a90400CF2579aeD2205f821A