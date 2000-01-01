ELR

Elaria (ELR) 是一個基於區塊鏈的遊戲項目，透過策略性玩法和代幣驅動的機制，將一個豐富多彩、身臨其境的奇幻世界帶入現實。 Elaria 的靈感來自經典集換式卡牌遊戲的傳說，將玩家帶入神秘的 Mytherra 國度。在那裡，被稱為 Planescallers 的強大法師們相互競爭，試圖恢復宇宙破碎魔法的平衡。

幣種名稱ELR

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量10,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BSC

簡介Elaria (ELR) 是一個基於區塊鏈的遊戲項目，透過策略性玩法和代幣驅動的機制，將一個豐富多彩、身臨其境的奇幻世界帶入現實。 Elaria 的靈感來自經典集換式卡牌遊戲的傳說，將玩家帶入神秘的 Mytherra 國度。在那裡，被稱為 Planescallers 的強大法師們相互競爭，試圖恢復宇宙破碎魔法的平衡。

所屬板塊

社媒

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