Elaria (ELR) 是一個基於區塊鏈的遊戲項目，透過策略性玩法和代幣驅動的機制，將一個豐富多彩、身臨其境的奇幻世界帶入現實。 Elaria 的靈感來自經典集換式卡牌遊戲的傳說，將玩家帶入神秘的 Mytherra 國度。在那裡，被稱為 Planescallers 的強大法師們相互競爭，試圖恢復宇宙破碎魔法的平衡。
幣種名稱ELR
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量10,000,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈BSC
簡介Elaria (ELR) 是一個基於區塊鏈的遊戲項目，透過策略性玩法和代幣驅動的機制，將一個豐富多彩、身臨其境的奇幻世界帶入現實。 Elaria 的靈感來自經典集換式卡牌遊戲的傳說，將玩家帶入神秘的 Mytherra 國度。在那裡，被稱為 Planescallers 的強大法師們相互競爭，試圖恢復宇宙破碎魔法的平衡。
所屬板塊
社媒
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