ELDE

Elderglade 是一個新一代 Web3 奇幻遊戲生態系統，融合了兩大熱門遊戲類型。它創造了一種獨特的混合模式，既支援高容量用戶獲取，又能實現深度、長會話的互動。該生態系統可透過 LINE、Telegram、原生行動應用程式（iOS 和 Android）以及瀏覽器訪問，實現大規模流暢的入門體驗。

幣種名稱ELDE

排名No.865

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量400,000,000

總供應量400,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BSC

簡介Elderglade 是一個新一代 Web3 奇幻遊戲生態系統，融合了兩大熱門遊戲類型。它創造了一種獨特的混合模式，既支援高容量用戶獲取，又能實現深度、長會話的互動。該生態系統可透過 LINE、Telegram、原生行動應用程式（iOS 和 Android）以及瀏覽器訪問，實現大規模流暢的入門體驗。

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