Elderglade 是一個新一代 Web3 奇幻遊戲生態系統，融合了兩大熱門遊戲類型。它創造了一種獨特的混合模式，既支援高容量用戶獲取，又能實現深度、長會話的互動。該生態系統可透過 LINE、Telegram、原生行動應用程式（iOS 和 Android）以及瀏覽器訪問，實現大規模流暢的入門體驗。
幣種名稱ELDE
排名No.865
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量400,000,000
總供應量400,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈BSC
簡介Elderglade 是一個新一代 Web3 奇幻遊戲生態系統，融合了兩大熱門遊戲類型。它創造了一種獨特的混合模式，既支援高容量用戶獲取，又能實現深度、長會話的互動。該生態系統可透過 LINE、Telegram、原生行動應用程式（iOS 和 Android）以及瀏覽器訪問，實現大規模流暢的入門體驗。
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社媒
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