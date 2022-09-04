Delio (DSP) 是 Delio 加密金融生態系統的治理代幣。 Delio (DSP) 在 Delio Crypto-bank 的加密資產服務中扮演著重要角色，例如承載 APY 的錢包、加密貨幣借貸、現金貸款、NFT 市場和虛擬資產管理，統稱為 Delio Services。 它也是 Delio 協議的治理代幣，允許持有者對未來的發展決策進行影響和投票。 Delio（DSP）的所有者可以參與Delio的治理、投票、各種收益農業活動，並從交易費用中受益。 用戶持有的 Delio (DSP) 越多，用戶在 Delio 生態系統中的投票權就越大。 除了生態系統中的主要治理功能外，DSP 獎勵和 DSP 支持的金融產品正在進一步開發中。