DORKY

Dork Lord (ETH) 是一款發行於以太坊區塊鏈上的迷因幣。其靈感來自 Matt Furie 的漫畫系列《Boy’s Club》，並以該系列中古怪又受喜愛的角色為特色。Dork Lord 旨在延續如 Pepe 和 Dogecoin 等迷因幣的病毒式流行熱潮。加入 Dork Lord 社群，一同乘上加密世界的迷因文化浪潮。無論你是經驗豐富的投資者，還是剛踏入市場的新手，Dork Lord $DORKY 都將吸引並回饋其支持者。

幣種名稱DORKY

排名No.3589

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量69,420,000

總供應量69,420,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.15920904960381208,2024-10-29

最低價0.002686366670419065,2024-07-05

所屬公鏈ETH

簡介Dork Lord (ETH) 是一款發行於以太坊區塊鏈上的迷因幣。其靈感來自 Matt Furie 的漫畫系列《Boy’s Club》，並以該系列中古怪又受喜愛的角色為特色。Dork Lord 旨在延續如 Pepe 和 Dogecoin 等迷因幣的病毒式流行熱潮。加入 Dork Lord 社群，一同乘上加密世界的迷因文化浪潮。無論你是經驗豐富的投資者，還是剛踏入市場的新手，Dork Lord $DORKY 都將吸引並回饋其支持者。

所屬板塊

社媒

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