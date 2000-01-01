Domin Network 是一個多鏈電子商務平台，將基於區塊鏈的支付與安全的鏈上消費者資料管理相結合。透過利用 NFT 和去中心化基礎設施，它實現了無縫資產贖回、跨境交易和透明資料所有權。 Domin Network 連結了 Web2 和 Web3 經濟，在推動全球貿易創新的同時，賦予使用者更大的控制權。
幣種名稱DOMIN
排名No.
市值$0,00
完全稀釋市值$0,00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量1.000.000.000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈KLAY
簡介Domin Network 是一個多鏈電子商務平台，將基於區塊鏈的支付與安全的鏈上消費者資料管理相結合。透過利用 NFT 和去中心化基礎設施，它實現了無縫資產贖回、跨境交易和透明資料所有權。 Domin Network 連結了 Web2 和 Web3 經濟，在推動全球貿易創新的同時，賦予使用者更大的控制權。
所屬板塊
社媒
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