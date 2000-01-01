DOMIN

Domin Network 是一個多鏈電子商務平台，將基於區塊鏈的支付與安全的鏈上消費者資料管理相結合。透過利用 NFT 和去中心化基礎設施，它實現了無縫資產贖回、跨境交易和透明資料所有權。 Domin Network 連結了 Web2 和 Web3 經濟，在推動全球貿易創新的同時，賦予使用者更大的控制權。

幣種名稱DOMIN

排名No.

市值$0,00

完全稀釋市值$0,00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量1.000.000.000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈KLAY

簡介Domin Network 是一個多鏈電子商務平台，將基於區塊鏈的支付與安全的鏈上消費者資料管理相結合。透過利用 NFT 和去中心化基礎設施，它實現了無縫資產贖回、跨境交易和透明資料所有權。 Domin Network 連結了 Web2 和 Web3 經濟，在推動全球貿易創新的同時，賦予使用者更大的控制權。

所屬板塊

社媒

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