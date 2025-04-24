DOLO

Dolomite 是下一代去中心化貨幣市場協議和 DEX，透過其虛擬流動性系統提供廣泛的代幣支援和資本效率。 Dolomite 將 DEX 和借貸協議的優勢結合在一起，成為 DeFi 迄今為止最具資本效率和模組化的協議！ Dolomite 能夠提供超額抵押貸款、保證金交易、現貨交易和其他金融工具。

幣種名稱DOLO

排名No.983

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）1.69%

流通供應量361,694,000

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0.3616%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.12687287286539548,2025-04-24

最低價0.03374599466519544,2025-05-20

所屬公鏈ETH

簡介Dolomite 是下一代去中心化貨幣市場協議和 DEX，透過其虛擬流動性系統提供廣泛的代幣支援和資本效率。 Dolomite 將 DEX 和借貸協議的優勢結合在一起，成為 DeFi 迄今為止最具資本效率和模組化的協議！ Dolomite 能夠提供超額抵押貸款、保證金交易、現貨交易和其他金融工具。

所屬板塊

社媒

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