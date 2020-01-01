DOMANI 協議是區塊鏈上的數字資產管理基礎設施，允許任何人創建、鑄造和贖回 XTF 資金。 每個 XTF 基金都是一個 ERC20 代幣，具有自己的地址和合約，允許用戶像任何其他代幣一樣持有、交易、轉讓、贖回和使用 XTF 基金。 XTF 基金也是可組合的，下游（與任何 ERC20 一樣，它們可以被其他協議用作任何 DeFi 應用程序的抵押品或基礎）和上游（它們可以持有各種其他 ERC20，如去中心化期權、產生收益的代幣、流動資金池等。）