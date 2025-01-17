DEFIAI

DeFi Agents AI 於 2024 年 12 月推出，是一款由人工智慧驅動的加密交易助理。該專案專注於為交易者提供市場分析、自動交易和策略優化的工具。該平台由在人工智慧、交易和區塊鏈方面擁有豐富經驗的全球專家團隊開發，旨在簡化交易流程，同時最大限度地提高效率和盈利能力。DEFAI 代幣是 DeFi Agents AI 平台的原生實用代幣。它用於解鎖高級功能，包括高級 AI 交易機器人、權益獎勵以及個人化交易策略。

幣種名稱DEFIAI

排名No.9218

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量0

總供應量1,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.008971016743225507,2025-01-17

最低價0.00009841384470725,2025-05-15

所屬公鏈BASE

簡介DeFi Agents AI 於 2024 年 12 月推出，是一款由人工智慧驅動的加密交易助理。該專案專注於為交易者提供市場分析、自動交易和策略優化的工具。該平台由在人工智慧、交易和區塊鏈方面擁有豐富經驗的全球專家團隊開發，旨在簡化交易流程，同時最大限度地提高效率和盈利能力。DEFAI 代幣是 DeFi Agents AI 平台的原生實用代幣。它用於解鎖高級功能，包括高級 AI 交易機器人、權益獎勵以及個人化交易策略。

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