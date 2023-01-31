D3D SOCIAL是第一個建立在BSC鏈上的社交化金融。 社交化金融是基於區塊鏈的社交媒體的下一個進化步驟。 我們的目標受眾是所有喜歡社交的人。 它利用了區塊鏈的所有優勢，同時添加了非同質化代幣 (NFTs) 和 DeFi 服務。