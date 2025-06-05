CUDIS

CUDIS 致力於將健康壽命延長至 140 歲，正在建立首個長壽協議，旨在使長壽可追蹤、個人化且可獎勵。透過整合 CUDIS Ring（一個由人工智慧驅動的長壽中心）和區塊鏈驅動的超級應用程序，用戶可以完全掌控自己的健康數據、即時長壽洞察，並獲得優化自身生物健康的經濟激勵。 CUDIS 正在與全球合作夥伴攜手，建立一個全新的長壽生態系統，提供實際有效的產品、項目和服務。

幣種名稱CUDIS

排名No.871

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）7.82%

流通供應量247,500,000

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0.2475%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.16793938366939262,2025-06-05

最低價0.06599160398360256,2025-06-19

所屬公鏈SOL

簡介CUDIS 致力於將健康壽命延長至 140 歲，正在建立首個長壽協議，旨在使長壽可追蹤、個人化且可獎勵。透過整合 CUDIS Ring（一個由人工智慧驅動的長壽中心）和區塊鏈驅動的超級應用程序，用戶可以完全掌控自己的健康數據、即時長壽洞察，並獲得優化自身生物健康的經濟激勵。 CUDIS 正在與全球合作夥伴攜手，建立一個全新的長壽生態系統，提供實際有效的產品、項目和服務。

所屬板塊

社媒

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