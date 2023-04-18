市場
交易
HOT
合約交易
M-Day 合約專場
活動
ETFs
Mobile
請掃描下載MEXC APP，享受流暢的交易體驗
無法下載？
Windows客戶端
查看更多
CROWN
CROWN/USDT
1.413
--
$
0.00
24h 最高價
1.902
24h 最低價
1.242
24h 成交量 (CROWN)
68.21K
24h 成交額 (USDT)
107.35K
24h 最高價
1.902
24h 最低價
1.242
24h 成交量 (CROWN)
68.21K
24h 成交額 (USDT)
107.35K
k線
通證信息
Loading..
基礎版
TradingView
深度圖
CROWN
CROWN 是第一個全球娛樂代幣，通過將傳統知識產權 (IP) 與區塊鏈技術聯繫起來，以增強業務並為 CROWN 代幣持有人和社區創造額外價值。 我們的代幣持有者將接觸到快速增長的知識產權、NFT 和 Metaverse 領域，同時從我們的生態系統中獲得獎勵、利益和特權。 我們得到了價值數百萬美元的製作公司的支持，積壓了多年的知識產權，並與業內最優秀的公司建立了深厚的合作夥伴關係。 我們相信知識產權的力量。 一個故事的 IP 可以擴展到其他快速增長的行業，例如游戲、漫畫、小說、商品、系列、電影和 NFT。
概況
幣種名稱
CROWN
發行時間
--
相關鏈接
白皮書
官網
區塊查詢
發行價格
--
發行總量
140,000,000
委託訂單
0.001
0.001
0.01
0.1
1
價格(USDT)
(CROWN)
(USDT)
1.413
≈
$
0.00
最新成交
數量()
價格()
數量
()
時間
現貨交易
5X-X 合約交易
ETF
現貨交易
5X-X 合約交易
ETF
Maker 0% / Taker 0%
HOT
買入CROWN
賣出CROWN
限價
市價
劃轉
可用
--
USDT
買入價
USDT
買入量
CROWN
成交額
USDT
買入CROWN
可用
--
CROWN
賣出價
USDT
賣出量
CROWN
成交額
USDT
賣出CROWN
當前委託
(0)
歷史委託
歷史成交
當前持倉（0）
當前委託
(0)
歷史委託
歷史成交
當前持倉（0）
隱藏其他交易對
交易對
時間
類型
方向
全部
買
賣
價格
訂單數量
完成度
金額
觸發條件
全部撤單
全部
限價委託
限價止盈止損
只做Maker
網絡穩定
API 文檔
API 文檔
媒體社群
MEXC English
MEXC Bengali
MEXC港臺
MEXC Indonesian
MEXC Español
MEXC North America
MEXC Malaysian
MEXC Japan
MEXC Arabic - عربي
MEXC Russian
MEXC Português
MEXC Korean
MEXC Filipino
MEXC Turkey
MEXC India
MEXC Vietnam
提交工單
提交工單
在線客服
在線客服