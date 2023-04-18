CROWN 是第一個全球娛樂代幣，通過將傳統知識產權 (IP) 與區塊鏈技術聯繫起來，以增強業務並為 CROWN 代幣持有人和社區創造額外價值。 我們的代幣持有者將接觸到快速增長的知識產權、NFT 和 Metaverse 領域，同時從我們的生態系統中獲得獎勵、利益和特權。 我們得到了價值數百萬美元的製作公司的支持，積壓了多年的知識產權，並與業內最優秀的公司建立了深厚的合作夥伴關係。 我們相信知識產權的力量。 一個故事的 IP 可以擴展到其他快速增長的行業，例如游戲、漫畫、小說、商品、系列、電影和 NFT。