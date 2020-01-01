Crafting是一個創新的合成資產發行和交易平台，支持發行合成資產，例如穩定幣和債券和其他衍生品、以及來自NFT的碎片化資產，甚至更複雜的可編程合成資產。 Crafting使用類似Synthetix的SDP交易模式，聚合單個資產 （交易對）的流動性並實現零滑點交易。 Crafting作為合成資產發行平台，需要資產質押才能產生合成資產，Crafting支持多種資產的質押，包括BTC/ETH/NEAR/Aurora甚至NFT，比如Punk和各種Gamefi遊戲資產，可以帶來更多的用戶,基於INK開發的適配WASM ! 目前己準備好部署在 Near、Aurora、以太坊鏈上。