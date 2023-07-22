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CRE
Carry是一個Web3原生廣告平台，幫助Web3項目獲取更多用戶，同時幫助用戶通過完成任務獲得更多獎勵。作為連接用戶和項目的橋樑，Carry不僅是任務發布的工具， 也是全網絡包括Web2用戶進入Web3世界的流量入口：用戶開始從平台了解不同的項目活動，並留下不同交互行為的記錄。
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